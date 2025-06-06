Том Круз попал в Книгу рекордов Гиннесса благодаря 16 прыжкам с парашютом

— Том не просто играет героев боевиков — он и есть герой боевиков! Во многом его успех объясняется тем, что он уделяет огромное внимание достоверности и расширяет границы того, что может сделать актер-исполнитель главной роли. Для нас большая честь отметить его абсолютное бесстрашие этим новым титулом, — передает сайт Книги рекордов Гиннесса.