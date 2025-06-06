Том Круз попал в Книгу рекордов Гиннесса благодаря 16 прыжкам с парашютом

Актер Том Круз, выполнявший все трюки для фильма «Миссия невыполнима», оказался в Книге рекордов Гиннесса после съемок восьмой части фильма. Круз получил почетное звание «человека, совершившего наибольшее количество прыжков с горящим парашютом» — актер сделал это 16 раз.
Том Круз выпрыгивал из вертолета, привязанный к парашюту, который был пропитан топливом — во время прыжка его поджигали. После прыжка он срезал обгоревшие части первого парашюта и доставал запасной — ни один другой актер или дублер не имеет такого показателя.
— Том не просто играет героев боевиков — он и есть герой боевиков! Во многом его успех объясняется тем, что он уделяет огромное внимание достоверности и расширяет границы того, что может сделать актер-исполнитель главной роли. Для нас большая честь отметить его абсолютное бесстрашие этим новым титулом, — передает сайт Книги рекордов Гиннесса.
Режиссер фильма «Миссия невыполнима: Последняя расплата» Кристофер Маккуорри рассказал, что сцена, в которой Том Круз чуть не падает с биплана, в последний момент зацепившись за крыло самолета, и забирается обратно, появилась после увиденного актером видео в TikTok.