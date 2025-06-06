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У скандального блогера Митрошиной появился многомиллионный долг перед налоговой

У скандального блогера Александры Митрошиной появился крупный долг перед налоговыми органами — 183 456 263,01 рубля. Вопросы к финансовой деятельности Митрошиной возникли на фоне расследования уголовного дела об уклонении от уплаты налогов и отмывании денежных средств.

Суд продлил домашний арест Александры Митрошиной до 24 июня 2025 года.

У скандального блогера Александры Митрошиной появился крупный долг перед налоговыми органами — 183 456 263,01 рубля. Вопросы к финансовой деятельности Митрошиной возникли на фоне расследования уголовного дела об уклонении от уплаты налогов и отмывании денежных средств.

НОВОСТЬ ПО ТЕМЕНовые подробности в деле блогера Митрошиной — роль парня в предполагаемом уклонении от налогов, ход следствия.

«Долг перед налоговой в 183 миллиона рублей появился у блогера Александры Митрошиной», — пишет «РЕН ТВ». Суд продлил домашний арест Александры Митрошиной до 24 июня 2025 года. Ранее адвокат блогера Михаил Юсупов заявлял, что задолженность по налогам была погашена, и выступал за изменение меры пресечения на запрет определенных действий. По мнению защиты, нахождение Митрошиной под домашним арестом негативно сказывается как на ней самой, так и на поступлениях в бюджет Российской Федерации.

Александра Митрошина была задержана 7 марта 2025 года в аэропорту Сочи по делу об отмывании денег. Уже 8 марта ее доставили в Москву для проведения допроса в Следственном управлении по Южному административному округу. Уголовное дело в ее отношении было возбуждено 24 января 2025 года. По данным следствия, с 2019 по 2022 год Митрошина получила более 127 миллионов рублей, которые распределялись по счетам трех индивидуальных предпринимателей. В 2021 году, по версии следствия, она легализовала 60 миллионов рублей, приобретя недвижимость. МВД утверждает, что блогер скрывалась от следствия и была объявлена в розыск.