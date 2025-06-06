У скандального блогера Митрошиной появился многомиллионный долг перед налоговой

Александра Митрошина была задержана 7 марта 2025 года в аэропорту Сочи по делу об отмывании денег. Уже 8 марта ее доставили в Москву для проведения допроса в Следственном управлении по Южному административному округу. Уголовное дело в ее отношении было возбуждено 24 января 2025 года. По данным следствия, с 2019 по 2022 год Митрошина получила более 127 миллионов рублей, которые распределялись по счетам трех индивидуальных предпринимателей. В 2021 году, по версии следствия, она легализовала 60 миллионов рублей, приобретя недвижимость. МВД утверждает, что блогер скрывалась от следствия и была объявлена в розыск.