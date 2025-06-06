В Кунгуре судебные приставы обязали компанию убрать незаконную рекламную конструкцию

Установленный без каких-либо разрешений билборд выявили сотрудники Управления градостроительства администрации Кунгурского округа. Рекламный щит был размещен на земельном участке, принадлежащем компании, занимающейся розничной торговлей лекарственными средствами в аптеках.
Обществу с ограниченной ответственностью выдали предписание с требованием ликвидировать самовольную конструкцию, но оно было проигнорировано. В таких случаях орган местного самоуправления имеет право самостоятельного демонтажа, однако попасть на огороженную территорию с пропускной системой его представители не смогли. Данные обстоятельства стали поводом для обращения в Арбитражный суд Пермского края, а затем к сотрудникам органов принудительного исполнения.
Исполнительный лист об обязании юридического лица произвести демонтаж рекламного щита поступил в отдел судебных приставов по Кунгурскому, Кишертскому и Березовскому районам ГУФССП России по Пермскому краю.
Несмотря на то, что руководство организации-должника было надлежащим образом уведомлено о возбуждении исполнительного производства, требования исполнительного документа в установленный законом срок исполнены не были. В связи с этим судебным приставом было вынесено постановление о взыскании исполнительского сбора, составившего 50 тысяч рублей. Применение штрафной санкции простимулировало исполнение решения суда. Незаконная рекламная конструкция была демонтирована.