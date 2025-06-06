В Кунгуре судебные приставы обязали компанию убрать незаконную рекламную конструкцию

Обществу с ограниченной ответственностью выдали предписание с требованием ликвидировать самовольную конструкцию, но оно было проигнорировано. В таких случаях орган местного самоуправления имеет право самостоятельного демонтажа, однако попасть на огороженную территорию с пропускной системой его представители не смогли. Данные обстоятельства стали поводом для обращения в Арбитражный суд Пермского края, а затем к сотрудникам органов принудительного исполнения.