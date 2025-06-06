Самарский студент создал программу-помощника для следователей и прокуроров

Студент-юрист Самарского университета имени Королёва Валерий Яхункин создал инновационную компьютерную платформу, предназначенную для пошагового анализа материалов уголовного производства.
Этот инструмент позволяет сотрудникам прокуратуры, следователям и судьям своевременно выявить возможные погрешности и упростить процедуру юридической оценки до передачи дела в судебные инстанции.
Программное обеспечение действует как виртуальный ассистент, автоматически акцентируя внимание пользователей на важных элементах конкретного преступления исходя из соответствующей статьи Уголовного кодекса.
Программа разработана на языке программирования Python, защищена патентом Российской Федерации и успешно прошла испытания в структурах правоохранительной и судебной системы Самарской области. Авторами проекта также выступили преподаватель вуза Юлия Кувалдина и сотрудник прокуратуры Александр Бахчев.
Сегодня активно изучается перспектива интеграции данной разработки в работу регионального Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации.
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