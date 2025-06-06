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Спецназ под Волгоградом при штурме цыганских домов задержал уклонистов от армии

Полиция и Росгвардия задержали 45 преступников в Михайловке.

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Источник: Росгвардия по Волгоградской области

Силовики ежедневно продолжают профилактические рейды в разных районах Волгограда и области, накануне они устроили штурм домов в Михайловке. В том числе цыганских. Как рассказали в полиции, проверяли законность проживания граждан, искали незарегистрированное оружие. Полицейским помогали бойцы спецназа, которые ловко перепрыгивали через заборы и врывались в доме, где их явно не ждали.

В итоге в отделение полиции в Михайловке доставили 45 человек. 9 из них уклонялись от армии — им прямо на месте вручили повестки в военкомат. Другие задержаны за разные нарушения, в том числе неповиновение полиции, кто-то уже давно был в розыске. Также силовики нашли оружие и патроны.

— Проверяется правомерность владения оружием, — объяснили в ГУ МВД по Волгоградской области.