Спецназ под Волгоградом при штурме цыганских домов задержал уклонистов от армии

В итоге в отделение полиции в Михайловке доставили 45 человек. 9 из них уклонялись от армии — им прямо на месте вручили повестки в военкомат. Другие задержаны за разные нарушения, в том числе неповиновение полиции, кто-то уже давно был в розыске. Также силовики нашли оружие и патроны.