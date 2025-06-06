Мошенники давят на жертву, давая 40 минут для оформления кредита в банке

Сообщается, что аферисты объясняют жертве, что не смогут оставаться с ней на связи, когда она пойдет в банк. «Поэтому, когда человек будет заходить в банк, ставится таймер на 40 минут», — говорят силовики. При этом мошенники убеждают человека, что если он не успевает за это время выйти из банка и позвонить самостоятельно, они якобы по инструкции обязаны связаться с ним. Также аферисты заставляют жертву, отвечая на звонок в банке, говорить с мошенником на «ты», передает РИА Новости.