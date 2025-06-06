Главные новости 6 июня 2025 года

Маск потребовал импичмента Трампа
Президента США Дональда Трампа следует подвергнуть процедуре импичмента, а его место должен занять вице-президент Джей Ди Вэнс, говорится в публикации в X, с которой согласился Илон Маск. Ранее миллиардер отметил, что без его помощи Трамп бы не переизбрался.
В Энгельсе получил повреждения многоквартирный дом
Ночью 6 июня губернатор Саратовской области Роман Бусаргин сообщил о повреждении жилого многоквартирного дома в Энгельсе. Он отметил, что пострадавших нет, на месте работают оперативные службы. Позже Бусаргин проинформировал, что осмотр дома, пострадавшего в результате атаки ВСУ, завершен. Угрозы для жителей нет, эвакуированные могут вернуться в свои квартиры.
В Белгородской области из-за подрыва тепловоз сошел с рельсов
Губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил, что в Прохоровском районе произошел сход резервного тепловоза. По предварительной информации — в результате заложенного под рельсы взрывного устройства. Пострадавших нет. По словам Гладкова, движение поездов задержали на 2,5 часа, после чего они продолжили движение в соответствии с графиком.
Конфликт с Трампом стоил Маску $34 млрд за один день
Об этом пишет агентство Bloomberg, ссылаясь на обновленные данные «Индекса миллиардеров». Бизнесмен продолжает занимать первое место в списке богатейших людей мира, но его состояние уменьшилось на $33,9 млрд за 5 июня, когда он и Трамп обменялись серией резких комментариев. Всего с начала 2025 года предприниматель потерял $97,9 млрд.
В Германии подняли истребители для сопровождения Ил-20
Издание Focus сообщило, что истребители ВВС Германии подняли в небо для сопровождения российского самолета Ил-20. Отмечается, что российское воздушное судно двигалось в международном воздушном пространстве над Балтийским морем близ проведения учений НАТО и не выходило на связь. По информации Focus, это шестой по счету схожий инцидент в этом году.