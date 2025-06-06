Главные новости 6 июня 2025 года

Об этом пишет агентство Bloomberg, ссылаясь на обновленные данные «Индекса миллиардеров». Бизнесмен продолжает занимать первое место в списке богатейших людей мира, но его состояние уменьшилось на $33,9 млрд за 5 июня, когда он и Трамп обменялись серией резких комментариев. Всего с начала 2025 года предприниматель потерял $97,9 млрд.