Каждый четвертый житель Красноярска не любит окрошку

Возраст также играет важную роль в кулинарных предпочтениях: среди молодежи до 35 лет окрошку на квасе едят 33%, а на кефире — 15%. При этом почти треть молодых респондентов и вовсе не признают это блюдо. Зато среди людей старше 45 лет квас предпочитают уже 51%, а кефир — 23%.