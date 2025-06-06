Каждый четвертый житель Красноярска не любит окрошку

Согласно результатам опроса, 41% красноярцев выбирают классический вариант — окрошку на квасе. На втором месте по популярности — кефир, его предпочитают 17% респондентов. Однако вкусы горожан разнообразны: в ход идут майонез, вода с уксусом или лимонной кислотой, минералка, сыворотка, смесь кваса и кисломолочных продуктов, айран, тан и даже пиво.
При этом каждый четвертый опрошенный (24%) признался, что вовсе не любит окрошку.
Мужчины немного чаще выбирают квас (42% против 40% среди женщин), а женщины немного чаще склоняются к кефиру (18% против 16%).
Возраст также играет важную роль в кулинарных предпочтениях: среди молодежи до 35 лет окрошку на квасе едят 33%, а на кефире — 15%. При этом почти треть молодых респондентов и вовсе не признают это блюдо. Зато среди людей старше 45 лет квас предпочитают уже 51%, а кефир — 23%.
По данным «Перекрестка», вкусы зависят и от региона. Например, в Свердловской области квас для окрошки покупают почти 34% покупателей, в Санкт-Петербурге кефир выбирают 25%, а в Москве популярны восточные заправки — тан и айран (более 23%).