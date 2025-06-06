Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Каждый четвертый житель Красноярска не любит окрошку

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Окрошка — не просто холодный суп, а гастрономический символ лета, без которого трудно представить жаркие дни в России. Какую заправку предпочитают жители Красноярска для этого культового блюда, выяснили SuperJob и торговая сеть «Перекресток» в совместном исследовании.

Качество жизни в вашем регионе
Источник: НИА Красноярск

Согласно результатам опроса, 41% красноярцев выбирают классический вариант — окрошку на квасе. На втором месте по популярности — кефир, его предпочитают 17% респондентов. Однако вкусы горожан разнообразны: в ход идут майонез, вода с уксусом или лимонной кислотой, минералка, сыворотка, смесь кваса и кисломолочных продуктов, айран, тан и даже пиво.

При этом каждый четвертый опрошенный (24%) признался, что вовсе не любит окрошку.

Мужчины немного чаще выбирают квас (42% против 40% среди женщин), а женщины немного чаще склоняются к кефиру (18% против 16%).

Возраст также играет важную роль в кулинарных предпочтениях: среди молодежи до 35 лет окрошку на квасе едят 33%, а на кефире — 15%. При этом почти треть молодых респондентов и вовсе не признают это блюдо. Зато среди людей старше 45 лет квас предпочитают уже 51%, а кефир — 23%.

По данным «Перекрестка», вкусы зависят и от региона. Например, в Свердловской области квас для окрошки покупают почти 34% покупателей, в Санкт-Петербурге кефир выбирают 25%, а в Москве популярны восточные заправки — тан и айран (более 23%).