Установлены обстоятельства подрыва Триумфальной арки в Пальмире в 2015 году

«Когда разобрали завал, мы нашли место закладки [заряда для взрыва] — средний пилон, самый низкий был местом, куда заложили взрывное устройство. Мы провели анализы, мы доказали, что камень изменил свою структуру в результате высоких температур. После этого заложили в цифровой модели условное взрывное устройство и провели виртуальный взрыв — и при моделировании взрыва видно, что разброс блоков абсолютно идентичен тому, что мы обнаружили в 2019 году и зафиксировали», — сказала Соловьева в ходе Международной конференции городов Евразии «Потенциал туризма — ставка на наследие» в Ялте.