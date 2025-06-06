Установлены обстоятельства подрыва Триумфальной арки в Пальмире в 2015 году

ЯЛТА /Республика Крым/, 6 июня. /ТАСС/. Команда российских археологов, создавшая высокоточную модель Триумфальной арки в Пальмире в Сирии, восстановила детали подрыва памятника в 2015 году, сообщила директор Центра спасательной археологии Института истории материальной культуры Российской академии наук (ИИМК РАН) Наталья Соловьева.
«Когда разобрали завал, мы нашли место закладки [заряда для взрыва] — средний пилон, самый низкий был местом, куда заложили взрывное устройство. Мы провели анализы, мы доказали, что камень изменил свою структуру в результате высоких температур. После этого заложили в цифровой модели условное взрывное устройство и провели виртуальный взрыв — и при моделировании взрыва видно, что разброс блоков абсолютно идентичен тому, что мы обнаружили в 2019 году и зафиксировали», — сказала Соловьева в ходе Международной конференции городов Евразии «Потенциал туризма — ставка на наследие» в Ялте.
Она пояснила, что Триумфальная арка, над проектом реставрации которой работала команда, используя современные цифровые инструменты, была обследована отдельно. Но кроме того, ранее археологи, используя аэрофотосъемку, фотограмметрию и другие современные цифровые инструменты, создали и опубликовали на специальном сайте цифровой двойник руин Пальмиры в целом.
Ученый подчеркнула, что цифровая модель представляет собой единожды собранную и опубликованную на отдельном сайте модель, изменить которую невозможно, и она является достоверным доказательством того, в каком состоянии все объекты города находились на момент съемки. А значит, может быть полезна не только в научных и образовательных целях, но и является тем доказательством, которое помешает переложить вину, например, за подрыв Триумфальной арки на Россию — а такие попытки в последние месяцы наблюдаются.
О Триумфальной арке.
Триумфальная арка Пальмиры была взорвана в мае 2015 года боевиками запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство». В результате рухнул свод, полностью разрушен центральный пролет. От боковых пролетов сохранились лишь крайние пилоны, повреждены внутренние пилоны и резные каменные блоки, составлявшие своды. Часть элементов утрачена безвозвратно.
Восстановлением арки занимался большой коллектив российских и сирийских специалистов. Для подготовки к реставрации эксперты разобрали завалы в Пальмире, отсканировали каждый блок и сделали виртуальную модель арки до взрыва, впервые были проведены археологические исследования фундамента сооружения и культурного слоя вокруг арки. По оценкам ученых, сохранилось порядка 40% исторических камней, также были обнаружены древние блоки, которыми можно дополнить арку, невосполнимые утраты докомпонуют аналогичным мраморизованным известняком.
Пальмира (Тадмор) — один из богатейших городов поздней античности в оазисе Сирийской пустыни между Дамаском и Евфратом. По преданию, город был основан библейским царем Соломоном. Развалины Пальмиры внесены в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.