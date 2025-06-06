Новую штрафстоянку откроют в районе Луговой во Владивостоке

В скором времени здесь будет организована специальная площадка для хранения автомобилей, эвакуированных с городских улиц за нарушение правил дорожного движения.
На данном участке планируется установка ограждения, системы освещения и камер для осуществления видеонаблюдения.
Указанная территория станет одной из городских площадок временного задержания транспортных средств.
Стоит отметить, что во Владивостоке создается муниципальная служба эвакуации, которая будет заниматься перемещением автомобилей, нарушивших правила парковки, на специализированные стоянки — в частности, машин, оставленных в запрещенных местах, на остановках общественного транспорта, с нарушением рядности