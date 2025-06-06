Новую штрафстоянку откроют в районе Луговой во Владивостоке

Стоит отметить, что во Владивостоке создается муниципальная служба эвакуации, которая будет заниматься перемещением автомобилей, нарушивших правила парковки, на специализированные стоянки — в частности, машин, оставленных в запрещенных местах, на остановках общественного транспорта, с нарушением рядности и т. д.