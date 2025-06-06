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Граждане Молдовы — не трубы хотят знать, сколько платят, каков риск и кто несёт ответственность: Почему все, что связано с закупками и тарифами на голубое топливо, тщательно скрывается ПАС, и куда исчезаю

Пять вопросов, которые волнуют всех, задал властям экс-премьер-министр Влад Филат.

Источник: Комсомольская правда

Граждане — не «трубы» — а налогоплательщики, которые хотят знать: сколько платят, каков риск и кто несёт ответственность.

Правительственным трубачам по вызову:

Если прозрачность — это «российская пропаганда», тогда Excel, видимо, тоже инструмент ФСБ.

Когда нет аргументов — начинают кричать про «трубы Москвы».

1. Государственная гарантия = бюджетный риск.

Как бы вы это ни заворачивали, государственная гарантия означает, что госбюджет берёт на себя риск оплаты.

Если Energocom не справится — платим мы. Это и есть определение гарантии.

Не прямой заём? Верно. Но это обязательство с потенциальными расходами из казны.

2. Комиссия 12 миллионов евро?

Вы показываете только базовую комиссию и игнорируете годовую процентную ставку, комиссию за активацию, SBLC и прочие сопутствующие расходы.

По полному пакету документов выходит: проценты + комиссии за 5 лет = около 72 млн евро. Это честный расчёт.

3. Решение обсуждалось публично правительством?

Обсудить на заседании правительства — не значит провести общественные консультации по Закону № 239/2008.

Проект не опубликован, мнения граждан не запрошены, документация не раскрыта.

4. У Energocom есть международная репутация?

BERD не даёт кредиты «по дружбе» — он их даёт только под гарантию государства.

То есть потому, что реальный риск покрыт из бюджета, а не благодаря каким-то заслугам Energocom.

5. Вы заявили, что Energocom закупил 150 миллионов кубов газа:

• По какой цене?

• Кто поставщик?

• Вы обошли BRM во имя прозрачности?

• Где хранится этот газ?

• Кто подписал контракты и каковы технические условия?

6. «Трубы Москвы»?

Это не аргумент — это атака на личность.

Разберитесь между собой — кто и в чьей трубе дует!

И дуйте дальше — воздуха у вас, похоже, много.