Граждане Молдовы — не трубы хотят знать, сколько платят, каков риск и кто несёт ответственность: Почему все, что связано с закупками и тарифами на голубое топливо, тщательно скрывается ПАС, и куда исчезаю

Граждане — не «трубы» — а налогоплательщики, которые хотят знать: сколько платят, каков риск и кто несёт ответственность.
Правительственным трубачам по вызову:
Если прозрачность — это «российская пропаганда», тогда Excel, видимо, тоже инструмент ФСБ.
Когда нет аргументов — начинают кричать про «трубы Москвы».
1. Государственная гарантия = бюджетный риск.
Как бы вы это ни заворачивали, государственная гарантия означает, что госбюджет берёт на себя риск оплаты.
Если Energocom не справится — платим мы. Это и есть определение гарантии.
Не прямой заём? Верно. Но это обязательство с потенциальными расходами из казны.
2. Комиссия 12 миллионов евро?
Вы показываете только базовую комиссию и игнорируете годовую процентную ставку, комиссию за активацию, SBLC и прочие сопутствующие расходы.
По полному пакету документов выходит: проценты + комиссии за 5 лет = около 72 млн евро. Это честный расчёт.
3. Решение обсуждалось публично правительством?
Обсудить на заседании правительства — не значит провести общественные консультации по Закону № 239/2008.
Проект не опубликован, мнения граждан не запрошены, документация не раскрыта.
4. У Energocom есть международная репутация?
BERD не даёт кредиты «по дружбе» — он их даёт только под гарантию государства.
То есть потому, что реальный риск покрыт из бюджета, а не благодаря каким-то заслугам Energocom.
5. Вы заявили, что Energocom закупил 150 миллионов кубов газа:
• По какой цене?
• Кто поставщик?
• Вы обошли BRM во имя прозрачности?
• Где хранится этот газ?
• Кто подписал контракты и каковы технические условия?
6. «Трубы Москвы»?
Это не аргумент — это атака на личность.
Разберитесь между собой — кто и в чьей трубе дует!
И дуйте дальше — воздуха у вас, похоже, много.