В Хабаровске начался ремонт лестницы на набережной им. Муравьева-Амурского

Работы проводит подрядная организация, в которой задействовано около 10 специалистов. Сотрудники укрепляют и ремонтируют ступени, меняют штукатурку на цоколе барьерного ограждения, обновляют перила, а также ведут покраску световых опор. Ремонт планируется завершить к концу июля, чтобы обеспечить комфорт и безопасность для посетителей.