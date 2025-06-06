В Хабаровске начался ремонт лестницы на набережной им. Муравьева-Амурского

Работы проводит подрядная организация, в которой задействовано около 10 специалистов. Сотрудники укрепляют и ремонтируют ступени, меняют штукатурку на цоколе барьерного ограждения, обновляют перила, а также ведут покраску световых опор. Ремонт планируется завершить к концу июля, чтобы обеспечить комфорт и безопасность для посетителей.
«Набережная — точка притяжения для жителей города и туристов, своего рода лицо краевой столицы. Поэтому лестницу важно привести в порядок быстро и качественно», — отметила директор парка имени Н. Н. Муравьёва-Амурского Лариса Реплянская.
Также парк готовит проектно-сметную документацию для реконструкции аварийной лестницы, расположенной параллельно центральной у дома № 15 по улице Шевченко. Эти меры направлены на улучшение инфраструктуры популярного места отдыха.