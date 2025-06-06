Радимов: переломным моментом для «Акрона» в РПЛ стала победа над «Зенитом»

Экс-футболист петербургской команды поделился впечатлениями от игры «красно-черных» в дебютном для них сезоне Премьер-лиги. Также объяснил, как команду поменял Артем Дзюба.
Владислав Радимов выступал за «Зенит» с 2003-го по 2009 год. Перешел из самарских «Крыльев Советов». Также есть опыт игры в Испании («Сарагоса») и Болгарии («Левски София»).
Экс-полузащитник подчеркнул: подопечные Заура Тедеева показали хороший результат в первом для них розыгрыше РПЛ.
«Знали, что хотят и куда идут. Усилились в нужное время с Дзюбой. И в первую очередь, наверное, не столько как нападающим, хотя понятно: Артем забивает, сколько нужна была психология, чтобы поменять ее», — считает Радимов.
Напомнил: «молодые и звонкие» в первой половине сезона уверенно действовали против равных или слабых противников. Но были трудности с клубами посильнее.
«Потом с приходом Дзюбы чуть это изменилось. Думаю, переломным моментом как раз стал матч в Питере, когда обыграли “Зенит”», — сказал Владислав Радимов «РБ Спорт».
Недавно экс-тренер «Пари НН» Сергей Юран заявил, что следующий сезон станет определяющим для 36-летнего форварда тольяттинцев.
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