ГАИ в выходные усилит контроль на дорогах

В ГАИ пешеходам напомнили, что им, в том числе при использовании средств персональной мобильности, нужно двигаться по пешеходным и велосипедным дорожкам, тротуарам, а в случае их отсутствия — по обочине. В темное время нужно обязательно обозначать себя световозвращающими элементами.