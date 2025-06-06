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ГАИ в выходные усилит контроль на дорогах

Инспекторы ГАИ проведут рейдовые мероприятия на дорогах республиканского и местного значения в трех областях Беларуси.

Источник: Комсомольская правда

МИНСК, 6 июн — Sputnik. Госавтоинспекция в предстоящие выходные усилит контроль на дорогах республики, рейдовые мероприятия пройдут в трех областях, сообщили в главном управлении ГАИ МВД Беларуси.

По данным правоохранителей, под пристальным вниманием правоохранителей окажутся места для массового отдыха граждан, также будут отрабатываться трассы республиканского и местного значения.

«Рейдовые мероприятия пройдут на территории Гродненской, Гомельской и Брестской области — в Малоритском, Каменецком, Дрогичинском, Ляховичском и Ганцевичском районах», — сказали в ГАИ.

Инспекторы будут пресекать грубые нарушения ПДД водителями автомобильного и мототранспорта, проверять, как они соблюдают правила остановки и стоянки.

В ГАИ пешеходам напомнили, что им, в том числе при использовании средств персональной мобильности, нужно двигаться по пешеходным и велосипедным дорожкам, тротуарам, а в случае их отсутствия — по обочине. В темное время нужно обязательно обозначать себя световозвращающими элементами.

Инспекция призвала граждан сообщать в милицию, если им стало известно, что машиной управляет нетрезвый водитель или на проезжей части находится пьяный пешеход.