Суд заблокировал указ Трампа о запрете на въезд иностранных студентов Гарварда

Федеральный суд США в четверг вечером временно заблокировал действие указа президента Дональда Трампа, ограничивающего въезд иностранных студентов в Гарвардский университет. Судебное решение сохранит текущее положение до окончательного рассмотрения иска, передает AP.
В постановлении указано, что руководство Гарварда доказало, что без временного запрета на исполнение указа от 4 июня 2025 года учебное заведение понесёт «немедленный и непоправимый ущерб».
«Требование истца о временном ограничении действия президентской декларации обосновано необходимостью сохранения статус-кво до полноценного судебного разбирательства», — говорится в документе.
Напомним, администрация Трампа нанесла неожиданный удар Гарвардскому университету, запретив ему принимать иностранных студентов и аспирантов. Иностранцы, уже обучающиеся в Гарварде, должны перевестись в другие вузы или покинуть США, независимо от их статуса оплаты или наличия стипендий.