Суд заблокировал указ Трампа о запрете на въезд иностранных студентов Гарварда

Напомним, администрация Трампа нанесла неожиданный удар Гарвардскому университету, запретив ему принимать иностранных студентов и аспирантов. Иностранцы, уже обучающиеся в Гарварде, должны перевестись в другие вузы или покинуть США, независимо от их статуса оплаты или наличия стипендий.