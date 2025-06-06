«Белоруснефть» заявила про выпуск собственного кофе в Беларуси

Вадим Худык отметил, что все было как настоящий квест, однако благодаря поддержке руководства и взаимодействия с центральными аппаратами все удалось сделать. В сообщении говорится, что сегодня «Белоруснефть» выпускает 23 тонны кофе в месяц.