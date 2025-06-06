«Белоруснефть» заявила про выпуск собственного кофе в Беларуси. Подробности сообщили на сайте neft.by.
— Мы хотели не просто обжаривать кофе, а взять под контроль весь цикл: от закупки зерна до стакана напитка на автозаправочной станции, — подчеркнул директор компании «Белоруснефть-Гроднооблнефтепродукт» Вадим Худык.
По его словам, первым шагом стало оснащение собственного цеха. Худык отметил, что закупки проходили в условиях внешнего давления, санкций.
— Были сложности с поставками, расчетами, логистикой. Тем не менее, оборудование приобрели в Турции, оформили, доставили и смонтировали в срок, — отметил директор компании.
Вадим Худык отметил, что все было как настоящий квест, однако благодаря поддержке руководства и взаимодействия с центральными аппаратами все удалось сделать. В сообщении говорится, что сегодня «Белоруснефть» выпускает 23 тонны кофе в месяц.
Также сказано, что производственные мощности концерна дают возможность увеличить объемы вдвое, если такая потребность появится. В планах компании — строительство дополнительного склада на 40 тонн зеленого зерна и 20 тонн готовой продукции, а также расширение цеха.
«Это даст полную независимость от арендуемых площадей и контроль за условиями хранения: температурой, влажностью, микроклиматом», — отметили в сообщении.
Директор заметил, что работают только с арабикой премиального уровня.
— Сейчас на наших автозаправках — стопроцентная арабика из Колумбии, Бразилии и Вьетнама. Этот кофе заправляется в кофемашины на АЗС. Основной продукт — Blend № 1. Также в продаже есть моносорта. Первая партия молотого кофе появится уже летом 2025 года, — пояснил Вадим Худык.
Концерн «Белоруснефть» сказал о выпуске собственного кофе в Беларуси. Фото: neft.by.
В сообщении сказано, что кофе от «Белоруснефти» можно купить в магазинах. В планах вывести продукцию в новые торговые сети. Сообщается, что кофе выпускается на базе АЗС № 80 в Гродно.
Тем временем белорусская компания выпустила мороженое со вкусом драника.
Кстати, новый зефир со вкусом колы выпустили в Беларуси.
Ранее Белгидромет предупредил о резком похолодании в Беларуси с 9 июня.
А еще минский метрополитен сделал важное заявление об оплате проезда 7 июня.