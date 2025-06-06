Эксперт Лебединская: Мед в РФ может подорожать на 15−20 процентов к концу года

До конца 2025 года мед в России может подорожать на 15−20 процентов. Об этом сообщила доцент кафедры статистики РЭУ имени Плеханова Ольга Лебединская.
Она отметила, что рост цен связан с весенними заморозками, а также сокращением численности пчел — в 2024 году поголовье снизилось на 20−25 процентов, что тоже влияет на стоимость продукта.
Как рассказала эксперт, пик спроса на мед приходится на август — время празднования Медового Спаса. Тогда цена на продукт традиционно возрастает и остается на высоком уровне в течение всего года.
Согласно последним данным, килограмм меда в России сейчас стоит в среднем 591 рубль. В июне 2025 года цена выросла на 9,61 рубля, или на 1,65 процента, по сравнению с маем, передает агентство городских новостей «Москва».
Еще в ноябре прошлого года эксперты Роскачества пришли к выводу, что большая часть меда в России оказалась поддельной. В общей сложности 80 процентов продукции было фальсифицировано.
В настоящий момент в России около 95 процентов «алтайского меда» производится за пределами Алтая. С таким заявлением в понедельник, 2 июня, выступила советник руководителя Россельхознадзора Елена Цветкова.