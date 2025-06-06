Свет отключили из-за ДТП в Свердловском районе Иркутска 6 июня

Более 600 человек остались без света 6 июня 2025 года из-за аварии, которая произошла в Свердловском районе Иркутска. Как сообщает телеграмм-канал «Свет 38», автомобилист врезался в опору высоковольтной воздушной линии, разрушив ее основание.