Свет отключили из-за ДТП в Свердловском районе Иркутска 6 июня

Более 600 человек остались без света 6 июня 2025 года из-за аварии, которая произошла в Свердловском районе Иркутска. Как сообщает телеграмм-канал «Свет 38», автомобилист врезался в опору высоковольтной воздушной линии, разрушив ее основание.
— Временно без электроснабжения осталась часть домов на улицах Василия Долгополова, Гоголя, 1-я, 2-я, 3 и 4-я Железнодорожная, а также Игошина, Кайская, Касьянова, Никитина, Островского, Румянцева, Рылеева, — сказано в сообщении.
На данный момент на месте аварии дежурят госавтоинспекторы, а также специалисты, которые устранят все повреждения. Ориентировочно свет появится к 16:00.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что житель Иркутска отсудил 700 тысяч рублей после того, как дерево разбило его машину.