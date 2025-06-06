В Ростове-на-Дону «Бизнес-Фест» собрал порядка 1500 экспертов и предпринимателей

— Ростовская область всегда была и остается центром предпринимательской активности Юга России. Мероприятие стало ярким примером того, как важно поддерживать малый и средний бизнес, предоставляя ему платформу для обмена опытом и получения новых знаний. На Дону зарегистрировано более 186 тысяч компаний и индивидуальных предпринимателей, на которых трудятся свыше 800 тысяч человек. В рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» и регионального проекта «Малое и среднее предпринимательство» мы реализуем комплексные меры поддержки бизнеса: от консультационной и образовательной помощи до финансовой и имущественной, — рассказал министр экономического развития Ростовской области Павел Павлов.