В Ростове-на-Дону «Бизнес-Фест» собрал порядка 1500 экспертов и предпринимателей

В Ростове-на-Дону прошло масштабное мероприятие для поддержки бизнеса региона. «Бизнес-Фест» собрал на своей площадке около 1500 участников — представителей малого и среднего бизнеса, стартаперов и экспертов рынка.
В числе гостей мероприятия, организатором которого выступил Сбер, были министр экономического развития Ростовской области Павел Павлов и управляющий Ростовским отделением Сбербанка Константин Бугрим. Одной из центральных тем мероприятия стало доверие потребителей.
— Сейчас бизнесу важно ставить интересы человека на первое место. Наша главная цель — помогать людям решать их проблемы и удовлетворять запросы, — отметил управляющий Ростовским отделением Сбербанка Константин Бугрим.
По его словам, сейчас в Ростовской области 3,2 млн дончан и 95 тысяч предпринимателей являются клиентами банка. И многие из них работают с банком более 10 лет. Что можно назвать результатом доверия, которое строится на прозрачности, надежности и реальной помощи бизнесу в развитии.
Фото: Евгений Чистяков.
— Ростовская область всегда была и остается центром предпринимательской активности Юга России. Мероприятие стало ярким примером того, как важно поддерживать малый и средний бизнес, предоставляя ему платформу для обмена опытом и получения новых знаний. На Дону зарегистрировано более 186 тысяч компаний и индивидуальных предпринимателей, на которых трудятся свыше 800 тысяч человек. В рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» и регионального проекта «Малое и среднее предпринимательство» мы реализуем комплексные меры поддержки бизнеса: от консультационной и образовательной помощи до финансовой и имущественной, — рассказал министр экономического развития Ростовской области Павел Павлов.
Фестиваль в Ростове-на-Дону стал отправной точкой для серии всероссийских бизнес-мероприятий, организуемых банком. Такой формат объединил представителей бизнеса, инвесторов, наставников и специалистов в едином пространстве.