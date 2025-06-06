Министр заявил, что украинские националистические силы якобы истребляют все, что связано с Россией, а русский язык вызывает у киевских властей особую неприязнь. По словам Лаврова, в стране введены различные ограничения на использование русского языка. Глава российского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что восстановление прав русскоязычных должно стать обязательным условием для достижения долгосрочного и устойчивого мира на Украине. По его словам, Россия продолжит поднимать вопрос о правах русскоязычных на международных площадках и добиваться их соблюдения.