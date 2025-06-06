Над Астаной пролетели неизвестные светящиеся объекты. Впечатляющие кадры

Согласно Министерству цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности страны, это может быть космический объект, который ранее находился на орбите, а теперь попал в атмосферу. Комментарий ведомства публикует Казахское телеграфное агентство. Всего на тот момент было зарегистрировано три события — одно из них, вероятно, наблюдалось в небе над Астаной. Предположительно, это мог быть разгонный блок китайской ракеты ZQ-2E, спутник STARLINK-1631 (SpaceX) или разгонный блок японской ракеты H-2A R/B.