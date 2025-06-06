Над Астаной пролетели неизвестные светящиеся объекты. Впечатляющие кадры

В небе над Астаной (столица Казахстана) пролетели неизвестные светящиеся объекты, пишет Tengrinews.kz.
Очевидцы утверждают, что несколько светящихся точек пронеслись над городом в четверг, 5 июня.
Согласно Министерству цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности страны, это может быть космический объект, который ранее находился на орбите, а теперь попал в атмосферу. Комментарий ведомства публикует Казахское телеграфное агентство. Всего на тот момент было зарегистрировано три события — одно из них, вероятно, наблюдалось в небе над Астаной. Предположительно, это мог быть разгонный блок китайской ракеты ZQ-2E, спутник STARLINK-1631 (SpaceX) или разгонный блок японской ракеты H-2A R/B.
Пока нет сведений о падении фрагментов на территории страны или об ущербе. В ведомстве уточнили, что такие объекты обычно полностью сгорают в атмосфере и не представляют собой опасность.
В 2023 году жители японской префектуры Окинава вечером 10 мая увидели в небе неизвестные объекты, похожие на огненные шары или метеориты. Предметы были видны из разных областей региона. Они ярко светились и пролетели по небу за несколько секунд. Один из очевидцев рассказал, что видел, как «метеорит» горел около 20 секунд, а затем исчез в вечернем небе.