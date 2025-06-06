В Бурятии продавали некачественные пельмени

В Бурятии сотрудники Россельхознадзор по Иркутской области и Республике Бурятия обнаружили, что в магазинах продавали некачественные пельмени. Об этом КП-Иркутск сообщили в надзорном ведомстве. Лабораторные исследования показали, что в продукции выявили бактерии.