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В Бурятии продавали некачественные пельмени

Продукт производили в Новосибирской области.

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Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Бурятии сотрудники Россельхознадзор по Иркутской области и Республике Бурятия обнаружили, что в магазинах продавали некачественные пельмени. Об этом КП-Иркутск сообщили в надзорном ведомстве. Лабораторные исследования показали, что в продукции выявили бактерии.

— С 28.02.2025 по 19.05.2025 в адреса двадцати хозяйствующих субъектов республики поступила мясная продукция в объеме 475 кг. Сертификаты производства товара аннулировали, — рассказали в Россельхознадзоре.

Теперь партию пельменей уберут из продажи, так как информация, представленная производителем, не соответствует действительности.

Ранее КП-Иркутск в Прибайкальском нацпарке браконьер выловил 15 хвостов щуки и хариуса.