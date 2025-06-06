NYP: мир может накрыть «золотая лихорадка» после находки в Финляндии

В скважине Укко в финском Укколанвааре обнаружен масштабный запас золота, образцы были взяты вдоль Карельской золотой линии, пишет New York Post.
«В скважине в Финляндии обнаружено значительное месторождение золота, что вызвало шок на мировых рынках, это, вероятно, может вызвать новую международную золотую лихорадку», — говорится в материале.
Уточняется, что в рамках одной скважины обнаружено три зоны с высоким содержанием драгоценного металла.
«Три зоны с высоким содержанием золота в одной и той же скважине — мы никогда раньше не видели такого в геологоразведке», — приводит издание слова генерального директор геологоразведывательной компании Кари Вихтинена.
По его словам, исследования показывают, что образцы золота из скважины содержат более 10 граммов на метрическую тонну.
По данным из открытых источников, месторождение Укко расположено на востоке Финляндии, в 10 км от границы с Россией.
Ранее стало известно, французский фермер нашел на своем участке 150 тонн золота.