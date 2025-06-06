Россиян предупредили о схеме мошенников с поддельными рабочими чатами

Мошенники стали чаще похищать данные за счет создания поддельных рабочих чатов, преимущественно это наблюдается в сферах образования и здравоохранения, сообщает УКБ МВД России.
Сотруднику присылают приглашение на вступление в групповой чат, название которого соответствует его организации, филиалу или отделу. При этом в беседе могут присутствовать аккаунты, выдающие себя за коллег.
Затем в чате появляется якобы аккаунт руководителя. От его имени поступает срочное указание, например, зарегистрироваться в «корпоративном» боте для важной задачи и обновить учетные данные в «системе».
«Для завершения действия система (часто тот же бот) присылает на телефон сотрудника SMS или push-уведомление с кодом подтверждения. В этот момент поддельные аккаунты “коллег” начинают массово отправлять в чат “свои” коды подтверждения. Затем “руководитель” публично хвалит их за оперативность», — сказано в публикации.
Когда жертва это видит, то тоже отправляет код в групповой чат.
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