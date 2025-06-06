Россиян предупредили о схеме мошенников с поддельными рабочими чатами

«Для завершения действия система (часто тот же бот) присылает на телефон сотрудника SMS или push-уведомление с кодом подтверждения. В этот момент поддельные аккаунты “коллег” начинают массово отправлять в чат “свои” коды подтверждения. Затем “руководитель” публично хвалит их за оперативность», — сказано в публикации.