Путин поздравил мусульман России с праздником Курбан-байрам

В опубликованном на официальном сайте Кремля обращении президент отметил, что Курбан-байрам символизирует завершение паломничества к древним святыням, способствует сплочению людей и дарит верующим чувство причастности к богатому духовному и историческому наследию.
Глава государства подчеркнул, что мусульмане, сохраняя верность традициям и заветам предков, отмечают этот праздник добрыми делами, проявляют милосердие и заботу о тех, кто особенно нуждается в поддержке.
Президент также выразил благодарность мусульманским организациям за их активную и созидательную роль в общественной жизни. Он отметил их вклад в воспитание детей и молодежи, укрепление института семьи и реализацию крупных идей в благотворительности, образовании, культуре и просвещении.
Отдельно Путин отметил деятельность, направленную на поддержку защитников Отечества и их семей, назвав ее заслуживающей глубокого признания.
В завершение он пожелал всем мусульманам крепкого здоровья, успехов и всего наилучшего.
Курбан-байрам — праздник жертвоприношения. Отмечается на 10-й день 12-го месяца мусульманского лунного календаря и знаменует собой завершение хаджа — паломничества мусульман в Мекку. В Курбан-байрам богослужение традиционно начинается с проповедей и праздничного намаза, кульминацией становится принесение в жертву животных.