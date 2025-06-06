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Путин поздравил мусульман России с праздником Курбан-байрам

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин адресовал мусульманам, проживающим и находящимся в России, поздравление с праздником Курбан-байрам.

Источник: Пресс-служба Президента России

В опубликованном на официальном сайте Кремля обращении президент отметил, что Курбан-байрам символизирует завершение паломничества к древним святыням, способствует сплочению людей и дарит верующим чувство причастности к богатому духовному и историческому наследию.

Глава государства подчеркнул, что мусульмане, сохраняя верность традициям и заветам предков, отмечают этот праздник добрыми делами, проявляют милосердие и заботу о тех, кто особенно нуждается в поддержке.

Президент также выразил благодарность мусульманским организациям за их активную и созидательную роль в общественной жизни. Он отметил их вклад в воспитание детей и молодежи, укрепление института семьи и реализацию крупных идей в благотворительности, образовании, культуре и просвещении.

Отдельно Путин отметил деятельность, направленную на поддержку защитников Отечества и их семей, назвав ее заслуживающей глубокого признания.

В завершение он пожелал всем мусульманам крепкого здоровья, успехов и всего наилучшего.

Курбан-байрам — праздник жертвоприношения. Отмечается на 10-й день 12-го месяца мусульманского лунного календаря и знаменует собой завершение хаджа — паломничества мусульман в Мекку. В Курбан-байрам богослужение традиционно начинается с проповедей и праздничного намаза, кульминацией становится принесение в жертву животных.