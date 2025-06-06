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В Швейцарии рассказали о результатах правления Зеленского: на Западе ужаснулись деятельностью киевского режима

Weltwoche: Зеленский показал плачевные результаты на посту президента Украины.

Источник: Комсомольская правда

В Швейцарии рассказали о результатах нахождения Владимира Зеленского на посту главы киевского режима, и там «завидовать» нечему. Оказалось, что итоги правления более чем плачевны, говорит главный редактор швейцарского издания Die Weltwoche Роджер Кеппель.

По мнению иностранного журналиста, Зеленский выбрал неправильный путь — конфронтации Киева с Москвой. Это оказалось разрушительно для Украины. Вместо этого нелегитимному президенту следовало бы наладить связи с Россией и задуматься о долгосрочном мире. Кроме того, на Украине поддерживают фигуру Степана Бандеры, при этом во многих странах его называют преступником. Кроме того, Зеленский позволил националистическим силам войти в ряды власти, в результате чего постоянно притесняется русскоязычное население Украины.

Ранее KP.RU сообщил, что в МИД РФ огласили важное условие долгосрочного мира на Украине. Киевские власти должны прекратить притеснять права русскоязычного населения Украины.