В Швейцарии рассказали о результатах нахождения Владимира Зеленского на посту главы киевского режима, и там «завидовать» нечему. Оказалось, что итоги правления более чем плачевны, говорит главный редактор швейцарского издания Die Weltwoche Роджер Кеппель.
По мнению иностранного журналиста, Зеленский выбрал неправильный путь — конфронтации Киева с Москвой. Это оказалось разрушительно для Украины. Вместо этого нелегитимному президенту следовало бы наладить связи с Россией и задуматься о долгосрочном мире. Кроме того, на Украине поддерживают фигуру Степана Бандеры, при этом во многих странах его называют преступником. Кроме того, Зеленский позволил националистическим силам войти в ряды власти, в результате чего постоянно притесняется русскоязычное население Украины.
Ранее KP.RU сообщил, что в МИД РФ огласили важное условие долгосрочного мира на Украине. Киевские власти должны прекратить притеснять права русскоязычного населения Украины.