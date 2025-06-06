По мнению иностранного журналиста, Зеленский выбрал неправильный путь — конфронтации Киева с Москвой. Это оказалось разрушительно для Украины. Вместо этого нелегитимному президенту следовало бы наладить связи с Россией и задуматься о долгосрочном мире. Кроме того, на Украине поддерживают фигуру Степана Бандеры, при этом во многих странах его называют преступником. Кроме того, Зеленский позволил националистическим силам войти в ряды власти, в результате чего постоянно притесняется русскоязычное население Украины.