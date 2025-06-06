Колонна из 500 судов ожидается в Самаре на «Параде на Волге» 12 июня

12 июня, в День России, в Самаре пройдёт грандиозный праздник «Парад на Волге»: праздничное шествие кораблей и впечатляющее авиашоу дополнятся насыщенной культурной программой на берегу.
Этот ежегодный фестиваль впервые провели в 2022 году, собрав свыше сотни ярко украшенных российских гидроциклов, проплывавших от 8-й Просеки до Ульяновского спуска. Мероприятие быстро приобрело популярность, привлекая тысячи зрителей и участников.
Сейчас планируется грандиозное событие с участием более трёхсот судов разных типов — от изящных яхт и катеров до мощных паромов и необычных гидропланов (0+).
Особое внимание привлечёт исторический корабль «Валерий Чкалов», готовый принять пассажиров для экскурсии по Волге. Об этом рассказал портал SOVAINFO.RU.
Откроется фестиваль в полдень на Поляне Фрунзе. Колонна медленно проследует мимо городских берегов до Речного вокзала, завершится шоу остановкой на четвёртом участке набережной возле острова Голодный, где продолжится наземная часть праздника.
Днём зрители увидят красочное прохождение кораблей, а вечером насладятся концертом музыкальных коллективов.
Присоединиться к празднику сможет каждый желающий: регистрация участников проходит заранее, однако в день мероприятия можно подать заявку непосредственно в ДОСААФ, получив российский флаг и отправившись в путь вместе с остальными участниками.
Новости Самары и региона в оперативном режиме! Подписывайтесь на наш телеграм-канал! А также читайте наши материалы на Дзене.