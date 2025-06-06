Подмосковные медучреждения изменят режим работы 12−15 июня

«Потребность в медицинской помощи может возникнуть в любой момент, поэтому обслуживание вызовов врача на дом будет осуществляться все дни с 8:00 до 20:00. Взрослые и детские поликлиники, а также женские консультации будут работать 13 и 14 июня с 9:00 до 14:00», — приводит пресс-служба слова заместителя председателя правительства Московской области — министра здравоохранения региона Максима Забелина.
Отмечается, что стоматологические поликлиники будут вести прием пациентов 13 и 14 июня с 9:00 до 15:00, по такому же графику будут работать кабинеты неотложной помощи в поликлиниках. Стационарные отделения в больницах и бригады скорой помощи продолжат функционировать в круглосуточном режиме.
«При состоянии, угрожающем жизни и здоровью, вызывайте скорую помощь по телефону “112”, — добавили в министерстве.