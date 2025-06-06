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Подмосковные медучреждения изменят режим работы 12−15 июня

Медицинские учреждения Московской области изменят график работы в период праздничных и выходных дней с 12 по 15 июня, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения региона.

Источник: Freepik

«Потребность в медицинской помощи может возникнуть в любой момент, поэтому обслуживание вызовов врача на дом будет осуществляться все дни с 8:00 до 20:00. Взрослые и детские поликлиники, а также женские консультации будут работать 13 и 14 июня с 9:00 до 14:00», — приводит пресс-служба слова заместителя председателя правительства Московской области — министра здравоохранения региона Максима Забелина.

Отмечается, что стоматологические поликлиники будут вести прием пациентов 13 и 14 июня с 9:00 до 15:00, по такому же графику будут работать кабинеты неотложной помощи в поликлиниках. Стационарные отделения в больницах и бригады скорой помощи продолжат функционировать в круглосуточном режиме.

«При состоянии, угрожающем жизни и здоровью, вызывайте скорую помощь по телефону “112”, — добавили в министерстве.