Подмосковные медучреждения изменят режим работы 12−15 июня

«Потребность в медицинской помощи может возникнуть в любой момент, поэтому обслуживание вызовов врача на дом будет осуществляться все дни с 8:00 до 20:00. Взрослые и детские поликлиники, а также женские консультации будут работать 13 и 14 июня с 9:00 до 14:00», — приводит пресс-служба слова заместителя председателя правительства Московской области — министра здравоохранения региона Максима Забелина.