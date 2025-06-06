Дети из бедных семей оказались более подвержены старению по сравнению с богатыми сверстниками

Кендал Марстон из Имперской школы общественного здравоохранения и первый автор исследования, констатирует: «Мы знаем, что хроническое воздействие стресса вызывает биологический износ организма. Это было продемонстрировано в исследованиях на животных на клеточном уровне — у животных, подвергшихся стрессу, теломеры стали короче. Хотя наше исследование не смогло доказать, что причиной является кортизол, оно демонстрирует связь между достатком и длиной теломер, которая, как мы знаем, во взрослом возрасте связана с продолжительностью жизни и здоровьем. Возможно, дети из менее обеспеченных семей испытывают больший психосоциальный стресс. Например, они могут делить спальню с членами семьи или у них может не быть ресурсов, необходимых для доступа к компьютеру, например, в школе, для выполнения домашних заданий».