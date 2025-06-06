Эксперт Уваров указал на связь проблем изменения климата и космического мусора

По его словам, возвращение спутников в атмосферу пока детально не изучалось, как и вопрос того, на какое время частицы металла остаются в атмосфере, как они взаимодействуют с воздухом. «Нужно решить, что делать с “накопленным вредом”, который грозит ограниченному ресурсу — пространству на низкой околоземной орбите, а теперь, как мы выяснили, и окружающей среде на самой Земле. И самый главный вопрос — кто будет устранять этот вред на национальном и на международном уровне?», — подчеркнул Уваров, предложив внести в правительство предложение о создании рабочей группы по изучению этих вопросов.