Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Девять техногенных пожаров потушили в Ростовской области за сутки 5 июня

В Ростовской области потушили техногенные и ландшафтные пожары, в ДТП спасли двух человек.

Качество жизни в вашем регионе
Источник: Комсомольская правда

За сутки 5 июня в Ростовской области потушили девять техногенных пожаров и семь возгораний сухой растительности, а также ликвидировали последствия шести ДТП. В авариях спасли двух человек, сообщили в телеграм-канале ГУ МЧС России по региону.

В общей сложности на местах происшествий задействовали 196 специалистов и 49 единиц техники.

В экстренном ведомстве также предоставили прогноз погоды на сегодня, 6 июня. День должен пройти без существенных осадков. При этом ветер будет северо-западным 6−11 м/с, иногда с порывами до 12−14 м/с. Температура воздуха составит +27−32 градусов.

Местами в юго-восточных районах региона сохранится чрезвычайная пожароопасность пятого класса, пожароопасность четвертого класса ожидается в северо-восточных, центральных, южных районах и Приазовье.

Подпишись на нас в Telegram.