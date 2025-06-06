Девять техногенных пожаров потушили в Ростовской области за сутки 5 июня

За сутки 5 июня в Ростовской области потушили девять техногенных пожаров и семь возгораний сухой растительности, а также ликвидировали последствия шести ДТП. В авариях спасли двух человек, сообщили в телеграм-канале ГУ МЧС России по региону.
В общей сложности на местах происшествий задействовали 196 специалистов и 49 единиц техники.
В экстренном ведомстве также предоставили прогноз погоды на сегодня, 6 июня. День должен пройти без существенных осадков. При этом ветер будет северо-западным 6−11 м/с, иногда с порывами до 12−14 м/с. Температура воздуха составит +27−32 градусов.
Местами в юго-восточных районах региона сохранится чрезвычайная пожароопасность пятого класса, пожароопасность четвертого класса ожидается в северо-восточных, центральных, южных районах и Приазовье.
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