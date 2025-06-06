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В СК РФ ждут данные по делу о найденных под Уфой останках подростка

В Центральном аппарате СК взяли расследование под контроль.

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Источник: Комсомольская правда

Центральный аппарат СК РФ потребовал информацию о ходе расследования уголовного дела по факту исчезновения подростков в Уфе. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства после опубликованной информации о найденных человеческих останках.

Кости обнаружили на берегу Белой на противоположной стороне от деревни Алексеевка, неподалеку от очистных сооружений 5 июня.

В СК Башкирии намерены проверить версию о принадлежности останков 14-летнему Дамиру, который пропал вместе со своим другом в 2024 году. В МЧС региона также сообщили, что на месте обнаружили детскую куртку.

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