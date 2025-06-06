В СК РФ ждут данные по делу о найденных под Уфой останках подростка

Центральный аппарат СК РФ потребовал информацию о ходе расследования уголовного дела по факту исчезновения подростков в Уфе. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства после опубликованной информации о найденных человеческих останках.
Кости обнаружили на берегу Белой на противоположной стороне от деревни Алексеевка, неподалеку от очистных сооружений 5 июня.
В СК Башкирии намерены проверить версию о принадлежности останков 14-летнему Дамиру, который пропал вместе со своим другом в 2024 году. В МЧС региона также сообщили, что на месте обнаружили детскую куртку.
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