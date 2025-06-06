Главный тренер «Крыльев» Магомед Адиев встретится с командой вечером 16 июня

«Ведем диалог с некоторыми ребятами, у которых закончились соглашения с командой. Надеюсь, обозначенные мною люди останутся и продолжим сотрудничать. Понятно, идеальных ситуаций не существует, но если с тремя из пяти выделенных, например, договоримся, то это будет хорошо», — сказал Адиев.