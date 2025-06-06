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Главный тренер «Крыльев» Магомед Адиев встретится с командой вечером 16 июня

Новый наставник волжан поделился планами на межсезонье.

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Новый наставник волжан поделился планами на межсезонье.

Магомед Адиев стал главным тренером «зелено-бело-синих» 5 июня. Успел встретиться с губернатором Вячеславом Федорищем. Также замгендира «КС» Руслан Пименов добавил: взгляды специалиста и руководства региона на игру совпадают.

Сам новый наставник волжан уточнил: с футболистами пообщается вечером 16-го числа. После приступят к работе. Отдельно высказался о ситуации с контрактами игроков.

«Ведем диалог с некоторыми ребятами, у которых закончились соглашения с командой. Надеюсь, обозначенные мною люди останутся и продолжим сотрудничать. Понятно, идеальных ситуаций не существует, но если с тремя из пяти выделенных, например, договоримся, то это будет хорошо», — сказал Адиев.

Объяснил, что в течение 2 дней объявят о полном составе тренерского мостика. Пока все обсуждают. Также впечатлен (в положительном смысле) стадионом и болельщиками «зелено-бело-синих»:

«Знаком с аурой нашей арены. Базу увидел впервые. Для работы все есть: качественное футбольное поле, восстановление».

На днях агент 31-летнего Амара Рахмановича заявил, что босниец хочет остаться в Самаре.

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