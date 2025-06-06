Вооруженные силы России (ВС РФ) используют против украинской армии их же беспилотники, купленные фондом экс-лидера страны Петра Порошенко*. Об этом в пятницу, 6 июня, рассказала военнослужащая группировки войск «Юг» с позывным «Ася».
Она добавила, что речь идет о беспилотных летательных аппаратах, которые сбивают российские бойцы, после чего восстанавливают.
— У нас в подразделении налажена пересборка дронов. Наши бойцы забирают сбитые «птицы», которые потом идут на переработку. Какие-то разбираем на детали, а какие-то восстанавливаем и отправляем обратно к противнику, — сообщила солдат.
Кроме того, женщина уточнила, что теперь у группировки есть БПЛА, которые закупали фонды Порошенко* и политика Сергея Притулы, передает РИА Новости.
В этот же день Минобороны России сообщило об уничтожении и перехвате 174 украинских дронов в течение ночи. Атаки были отражены над территориями Брянской, Ростовской, Саратовской, Воронежской, Калужской, Курской, Орловской, Рязанской, Тульской, Белгородской, Тамбовской областей, Московского региона и Крыма.
*Внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов.