Как изменились московские библиотеки

Не знаю, как вы, а я всегда обращаю внимание, что читает визави — общие любимые книги, например, могут стать основой дружбы или же страстная любовь собеседника к не известному мне произведению станет поводом открыть нового автора. Как и во все времена, литература остается любимым и самым доступным видом искусства, а книгохранилища притягивают поколения читателей всех возрастов, даже несмотря на то, что любой текст можно найти в интернете за пару кликов. А может быть, как раз благодаря этому и растет популярность первоисточников — когда экраны электронных книг, смартфонов и планшетов перестали быть новомодной диковинкой, а превратились в привычный элемент повседневности, нам вдруг захотелось той самой аналоговости — шелеста страниц, вереницы разноцветных корешков, манящих знакомыми и неизвестными названиями, и, конечно, простого человеческого общения, ведь сейчас читальни стали чем-то вроде клуба по интересам, цель которого состоит не только в бережном хранении изданий, но и в объединении посетителей.