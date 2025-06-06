Как изменились московские библиотеки

Не последнюю роль сыграло введение Единого читательского билета и создание общего каталога — как библиофил со стажем я не могу не порадоваться тому, насколько проще сейчас стало найти любое издание и взять нужную книгу в любой читальне города, не проходя при этом дополнительные процедуры.
Легко заметить и то, что читальные залы теперь переполнены, в них трудно найти место. Там гнездятся стайки студентов, сосредоточенно сидят за ноутбуками удаленщики, внимательно и неторопливо читают настоящие фанаты литературы. Все залы комфортабельны и современны, и в красивых пространствах хочется остаться и провести время наедине с книгой, чтобы встреча стала особенной — сравнить это можно с походом в кино и просмотром фильма дома.
За это время библиотеки трансформировались не только внешне, но и содержательно — в залах проводятся выставки художников, музыкальные концерты, встречи с писателями, разговорные клубы иностранных языков… Кажется, сочетается несочетаемое, однако баланс соблюден идеально: тишине залов с бесконечными рядами старых зачитанных изданий и новеньких книг, только что прибывших из типографий, ничто не угрожает, она остается торжественно неизменной. Динамичность развития и умиротворенное спокойствие хранилищ мудрости всего человечества оказались гармоничны и соответствуют современному городу, где хочется то бежать на всех парах, то остановить время.
Не знаю, как вы, а я всегда обращаю внимание, что читает визави — общие любимые книги, например, могут стать основой дружбы или же страстная любовь собеседника к не известному мне произведению станет поводом открыть нового автора. Как и во все времена, литература остается любимым и самым доступным видом искусства, а книгохранилища притягивают поколения читателей всех возрастов, даже несмотря на то, что любой текст можно найти в интернете за пару кликов. А может быть, как раз благодаря этому и растет популярность первоисточников — когда экраны электронных книг, смартфонов и планшетов перестали быть новомодной диковинкой, а превратились в привычный элемент повседневности, нам вдруг захотелось той самой аналоговости — шелеста страниц, вереницы разноцветных корешков, манящих знакомыми и неизвестными названиями, и, конечно, простого человеческого общения, ведь сейчас читальни стали чем-то вроде клуба по интересам, цель которого состоит не только в бережном хранении изданий, но и в объединении посетителей.
Значение читален сложно переоценить, и даже на крупнейшем литературном событии, Международном фестивале «Красная площадь», библиотекам посвящен отдельный стенд. К тому же именно там сотрудники ищут, чем необходимо пополнить фонды, ведь на фестивале можно узнать о самых интересных новых изданиях, которых с нетерпением ждут посетители.
Среди авторов, представляющих свои произведения, будет и главный редактор «Вечерней Москвы» Александр Куприянов — он представит графический роман «И тогда я сел в лодку и уплыл оттуда навсегда», иллюстрации к которому создала известная художница, лауреат Государственной премии Ольга Йонайтис.