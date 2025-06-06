Краснов счёл бездушием отмену региональных выплат семьям участников СВО

Генеральный прокурор России Игорь Краснов дал жесткое поручение разобраться с ситуацией вокруг отмененных выплат семьям погибших участников специальной военной операции в Забайкальском крае. Об этом стало известно во время его рабочей поездки в Читу, где он проводил личный прием граждан.
Поводом для вмешательства генпрокурора стало обращение вдовы погибшего военнослужащего. Женщина сообщила, что лишилась региональной выплаты после ее отмены в 2025 году. Краснов назвал такую ситуацию недопустимой, подчеркнув, что поддержка семей участников СВО должна быть приоритетом для государства.
Глава надзорного ведомства раскритиковал решение об отмене выплат, назвав его проявлением формализма и бездушия. По его словам, с аналогичной проблемой столкнулись многие семьи в регионе. Краснов поручил прокурору Забайкальского края в кратчайшие сроки разобраться в ситуации и совместно с губернатором восстановить социальные выплаты.
«Помощь семьям участников специальной военной операции — первоначальная задача государства. В этом смысле мне понять отмену ранее действовавшей помощи очень сложно. Считаю это проявлением формализма и бездушием», — заключил он.
Ранее глава государства Владимир Путин заявил, что родственникам пострадавших и погибших в зоне СВО необходимо оказывать все виды поддержки. Он подчеркнул, что помощь, включая психологическую, должна предоставляться незамедлительно.