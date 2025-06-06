Краснов счёл бездушием отмену региональных выплат семьям участников СВО

Генеральный прокурор России Игорь Краснов дал жесткое поручение разобраться с ситуацией вокруг отмененных выплат семьям погибших участников специальной военной операции в Забайкальском крае. Об этом стало известно во время его рабочей поездки в Читу, где он проводил личный прием граждан.