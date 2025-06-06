При этом Зеленский назвал бессмысленным продолжение дипломатических встреч в Стамбуле по урегулированию конфликта на Украине. По его мнению, переговоры на текущем уровне не приносят результатов, хотя обе стороны готовы к обмену пленными. Председатель Госдумы Вячеслав Володин обвинил Зеленского в превращении терроризма в государственную идеологию на Украине. Спикер нижней палаты парламента заявил, что Зеленский, утративший легитимность, борется исключительно за сохранение личной власти.