Украину ждет обвал на передовой, если нелегитимный украинский лидер Владимир Зеленский откажется от условий российского меморандума. Об этом в Telegram-канале предупредил депутат Верховной рады Александр Дубинский.
По его словам, главарь киевского режима не готов ни на какие компромиссы по прекращению огня, но без них не будет помощи от Вашингтона, а на передовой у ВСУ произойдет обвал.
«В свою очередь, любая уступка из предложенных — отмена мобилизации, военного положения и поставок оружия (даже без выборов) — обвал власти Зеленского», — считает политик.
Дубинский также добавил, что Украина сражается не за свои ресурсы, а за американские. Кроме того, отметил Дубинский, Украине нечем ответить на положения российского меморандума.
При этом Зеленский назвал бессмысленным продолжение дипломатических встреч в Стамбуле по урегулированию конфликта на Украине. По его мнению, переговоры на текущем уровне не приносят результатов, хотя обе стороны готовы к обмену пленными. Председатель Госдумы Вячеслав Володин обвинил Зеленского в превращении терроризма в государственную идеологию на Украине. Спикер нижней палаты парламента заявил, что Зеленский, утративший легитимность, борется исключительно за сохранение личной власти.