«Ъ»: «Магнит» может продать гипермаркеты «Ленте»

Сеть магазинов «Магнит» может продать свои гипермаркеты, чтобы сосредоточиться на развитии небольших аутлетов. На данный момент главным претендентом на покупку является сеть «Лента». Об этом в пятницу, 6 июня, пишет «Коммерсантъ».
Авторы материала отмечают, что переговоры о сделке уже начались, но более подробных деталей на данный момент нет. Представители обоих ритейлеров отказались от комментариев. В случае заключения сделки ее сумма может составить около 100 миллиардов рублей.
По словам экспертов, интерес покупателей к гипермаркетам снизился из-за роста популярности сервисов доставки. Тем не менее «Лента» все еще имеет хорошие показатели в данном сегменте. Сделка с «Магнитом» позволит сети расширить географию без затрат на строительство новых объектов, передает «Коммерсантъ».
30 апреля сообщалось, что ретейлер «Магнит» достиг договоренности о покупке контрольного пакета сети «Азбука вкуса» примерно за 35−40 миллиардов рублей. По словам источников, в сделку включены магазины «Азбуки вкуса» в Москве и Санкт-Петербурге, пять фабрик-кухонь, обслуживающих эти города, а также три распределительных центра.