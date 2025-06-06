Размышления после вручения Патриаршей литературной премии

Настоящая художественная литература во все времена помогает увидеть в, казалось бы, повседневной простой жизни что-то важное и даже поэтическое. Она помогает понять, что чудеса рядом с нами.
Истинная литература показывает, что человек не перекати-поле, не бродяга без рода и племени. У его семьи, у его страны есть история, есть свои духовные и культурные корни, которые питают современность, влияют на будущее. История народа не осталась в прошлом и не может и не должна быть забыта. Настоящее — ее продолжение прошлого, будущее — это продолжение настоящего. В будущее мы не войдем, не прожив настоящего, как ствол дерева произрастает от корня, так и будущее берет начало в настоящем.
В художественной словесности важен образ лирического героя, рассказчика. Чьими глазами смотрит на мир автор, а вместе с ним читатель?
Одним из лауреатов Патриаршей премии стал российский писатель, прозаик Анатолий Байбородин. У него есть рассказ «Озерное чудо». На самом деле в течение всей нашей жизни вокруг нас происходит много чудес: озерные, лесные, полевые, домашние и т. д. — самые разные. Одна из важнейших составляющих таланта писателя — заметить такие чудеса. И не просто заметить, а почувствовать их в себе и рассказать на страницах своего произведения, помочь понять окружающий нас мир.
Анатолий Григорьевич делится с читателем своим чудом и своим видением дивного и необычного. Делится так, как будто читатель видит, слышит, проживает все это вместе с ним. Но и этого недостаточно. Хорошо бы научить человека и дальше замечать чудеса.
Чему еще учит данное произведение? Тому, что красоту и богатство природы люди воспринимают не одинаково. Это проявляется в выборе слов, в построении предложений и всего текста.
Приведу цитату из рассказа «Озерное чудо»: «Озеро, очнувшись от задумчивого обморока, звенело и гудело, отдаваясь эхом в поднебесье, словно вода на озерной середке билась в лед, как в церковный колокол, но не скорбя и не печалясь, а радостно дивя Божьим чудом. Озеро обновленно воскресало, кололо полыньи для жадного, могучего дыхания и городило белые хоромы торосов. Не дойдя до берега, снова удивленный праздничным, гулким перезвоном, подхваченный его тугими волнами, я круто развернулся, сослепу чуть не сбил с ног тетку с подойником, в котором она несла воду для коровы, и побежал по льду наперегонки с летящим звоном».
Автор не просто созерцатель — он чутко откликается на то, что видит. Он не властвует над природой, не смотрит на нее свысока, он — часть этого созданного Богом мира. И вовлеченность в его жизнь дает ему полноту впечатлений, которыми он далее делится с читателями: «Дивя село, озерный звон творил страстные перебористые коленца, окатывал деревню протяжной, по-ледяному прозрачной мелодией; синеватыми волнами плыл по белесому воздуху по-над деревней, утонувшей в пушистых снегах; и прихватит, бывало, парнишку на скотном дворе, возле распахнутой, парящей коровьим теплом и обметанной снежным куржаком стайки, обомрет парнишка, опустит вилы с навальником сена, займется его сердчишко, полыхнет зоревым переливом, и не успеет душа отойти, улечься, как гулко проплеснется сквозь нее туго налитая мелодией новая волна перезвона, уплывающего за поскотину, в степь, к березняку, чернеющему вороньими гнездами. Далеко по степи летает озерный гул, и неведомо где тает, где ложится на сухой заснеженный ковыль, ворохнув его своим ветерком».
Много непривычных городскому жителю слов и неожиданная языковая вариативность. Но страна у нас большая. Люди по-разному говорят — и всегда интересно узнать, как воспринимает мир, природу соотечественник, живущий за тысячи километров от нас. И в этом богатство русского языка.