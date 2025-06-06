Размышления после вручения Патриаршей литературной премии

Автор не просто созерцатель — он чутко откликается на то, что видит. Он не властвует над природой, не смотрит на нее свысока, он — часть этого созданного Богом мира. И вовлеченность в его жизнь дает ему полноту впечатлений, которыми он далее делится с читателями: «Дивя село, озерный звон творил страстные перебористые коленца, окатывал деревню протяжной, по-ледяному прозрачной мелодией; синеватыми волнами плыл по белесому воздуху по-над деревней, утонувшей в пушистых снегах; и прихватит, бывало, парнишку на скотном дворе, возле распахнутой, парящей коровьим теплом и обметанной снежным куржаком стайки, обомрет парнишка, опустит вилы с навальником сена, займется его сердчишко, полыхнет зоревым переливом, и не успеет душа отойти, улечься, как гулко проплеснется сквозь нее туго налитая мелодией новая волна перезвона, уплывающего за поскотину, в степь, к березняку, чернеющему вороньими гнездами. Далеко по степи летает озерный гул, и неведомо где тает, где ложится на сухой заснеженный ковыль, ворохнув его своим ветерком».