Средневековый детектив: аристократка заказала наглое убийство священника возле собора

В некоторых случаях, по словам Эйснера, престиж самого места жительства, по-видимому, играет ключевую роль в достижении цели преступления. «Это театральные представления, где месть — это не просто преступление против отдельной жертвы. Месть — это то, что люди должны увидеть. И я думаю, что именно это и происходит в случае с Элой Фитцпейн».