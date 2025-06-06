Средневековый детектив: аристократка заказала наглое убийство священника возле собора

Английская аристократка, похоже, заказала наглое убийство священника возле лондонского собора Святого Павла в 1337 году. Историк, занимающийся исследованием средневековых убийств, располагает доказательствами того, что священник Джон Форд был убит ножом из мести нераскаявшейся бывшей любовницы.
Почти 700 лет назад на оживленной лондонской улице в тени собора Святого Павла священник по имени Джон Форд был нагло зарезан во время преступления, примечательного как своим публичным характером, так и жестокостью, пишет The Guardian.
Был ранний вечер, сразу после вечерни 4 мая 1337 года, и улица в Уэстчепе, должно быть, была полна прохожих. На глазах у всех один злоумышленник перерезал Форду горло длинным кинжалом, в то время как двое других длинными ножами ударили его в живот.
Расследование быстро установило имена убийц и человека, отдавшего приказ об убийстве, — богатой аристократки по имени Эла Фитцпейн, чей муж назначил погибшего священником в свой деревенский приход в Дорсете. Однако никаких объяснений предложено не было, и только один человек, бывший слуга Фитцпейн, был осужден за это преступление.
Семь столетий спустя документы, обнаруженные ведущим ученым Кембриджского университета, указывают на вероятные мотивы убийства, пишет The Guardian. По словам профессора Мануэля Эйснера, директора университетского института криминологии, записи свидетельствуют о том, что это убийство было совершено по приказу аристократки из мести мужчине, который когда-то был ее любовником и соучастником более раннего насильственного налета на бенедиктинский монастырь.
Письмо, найденное ученым, показывает, что Фицпейн была обвинена архиепископом Кентерберийским в многочисленных прелюбодеяниях, в том числе с Фордом, и ей было приказано годами нести унизительную епитимью — указание, которое она вопиюще проигнорировала. Эйснер считает, что документ подразумевает, что Форд был информатором, а убийство стало местью со стороны бывшей любовницы.
«Запись представляет собой историю о вымогательстве, сексе и мести, которые обнажают напряженность в отношениях между церковью и элитами Англии», — говорит Эйснер. Это убийство, по его мнению, было «мафиозным покушением на падшего человека Божьего, совершенным бандой средневековых наемных убийц», которое Фицпейн, возможно, задумала как жестокую демонстрацию силы как против Форда, так и против клерикального истеблишмента.
Дело Форда — одно из сотен убийств 14-го века в Лондоне, Йорке и Оксфорде, которые были собраны Эйснером в онлайн-ресурсе под названием «Карты средневековых убийств». В новой статье, написанной Эйснером в соавторстве и опубликованной в пятницу в журнале Criminal Law Forum, освещаются горячие точки преступности в трех средневековых городах. По мнению ученого, который также работает над современными стратегиями предупреждения преступности, существуют сходства с современными формами преступности и важные различия.
«Горячие точки насилия, как правило, концентрируются на перекрестках и артериях общественной жизни, как в средневековых городах 700-летней давности, так и в современных городах. Там, где в тавернах или барах много людей, существует большой потенциал для конфликтов».
По его словам, ситуация не изменилась, но кое-что изменилось. В то время как современные очаги преступности в непропорционально большом количестве находятся в неблагополучных районах, в средние века вероятность совершения насильственных преступлений была выше в более богатых кварталах.
В некоторых случаях, по словам Эйснера, престиж самого места жительства, по-видимому, играет ключевую роль в достижении цели преступления. «Это театральные представления, где месть — это не просто преступление против отдельной жертвы. Месть — это то, что люди должны увидеть. И я думаю, что именно это и происходит в случае с Элой Фитцпейн».
Как средневековая женщина, совершавшая набеги на монастыри, открыто бросавшая вызов духовным властям и отдававшая приказ об убийстве священника, «Эла Фитцпейн, по-видимому, была кем угодно, в том числе неординарной личностью», — полагает историк.