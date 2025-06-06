FT: ЕС сможет включить Россию в серый список рискованных стран

Отмечается, что внесение страны в такой список наносит ущерб по репутации. Многие финансовые организации, зарегистрированные в этой стране, сталкиваются с большим количеством проверок при обработке транзакций. Но тут же аналитики издания пишут, что окончательно решение ЕС по этому вопросу еще не принято.