Европейский союз (ЕС) обсуждает вопрос о включении России в свой «серый список» государств с недостаточным контролем за операциями по отмыванию денежных средств в контексте усиления экономического давления. Об этом сообщило издание Financial Times (FT).
«Идея включения России в список пользуется огромной поддержкой», — об этом пишет издание со ссылкой на источники в ЕС.
Отмечается, что внесение страны в такой список наносит ущерб по репутации. Многие финансовые организации, зарегистрированные в этой стране, сталкиваются с большим количеством проверок при обработке транзакций. Но тут же аналитики издания пишут, что окончательно решение ЕС по этому вопросу еще не принято.
Ранее KP.RU сообщил, что Европа хочет продолжать давление на Россию. В ЕС считают, что это поможет добиться скорого урегулирования конфликта на Украине. Но на самом деле у РФ есть четкая позиция, которой страна придерживается на протяжении всей СВО. Важно добиться устранения первопричин конфликта.