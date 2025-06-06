Дружба Илона и Дональда — все

Главные спонсоры победителя президентской гонки в Соединенных Штатах не остаются обделенными куском бюджетного пирога в виде заказов. Но случай Маска был вообще из ряда вон. Практически в день инаугурации президента № 47 Илон Маск был назначен главой департамента эффективности правительства в рамках службы DOGE. Оглашенный замысел был по-своему изящен и поражал революционностью. Ведь речь не просто шла о модной нынче цифровизации системы управления, но о ревизии эффективности давно устоявшихся управленческих структур, поглощавших на свое содержание сотни миллиардов казенных долларов. А учитывая обещание Трампа покончить с постоянным ростом госдолга США и стоимостью его обслуживания, деятельность Маска в роли радетеля государственной эффективности и должна была выявить бюджетные черные дыры. Внутренние резервы экономии. Образ Маска с бюджетным топором быстро стал мемом, а его решения многим в Вашингтоне буквально взрывали мозг.