Дружба Илона и Дональда — все

Выходец из Южной Африки когда-то был среди яростных оппонентов Трампа. Но, видимо, под влиянием картинки немощного Джо Байдена, поверив в провозглашенную Дональдом Трампом приверженность традиционным ценностям, перешел в противоборствующий лагерь и активно включился в предвыборную кампанию главного республиканца. Заодно вложив в новое пришествие Трампа громадные деньги — до 300 миллионов долларов (23,6 миллиарда рублей).
Главные спонсоры победителя президентской гонки в Соединенных Штатах не остаются обделенными куском бюджетного пирога в виде заказов. Но случай Маска был вообще из ряда вон. Практически в день инаугурации президента № 47 Илон Маск был назначен главой департамента эффективности правительства в рамках службы DOGE. Оглашенный замысел был по-своему изящен и поражал революционностью. Ведь речь не просто шла о модной нынче цифровизации системы управления, но о ревизии эффективности давно устоявшихся управленческих структур, поглощавших на свое содержание сотни миллиардов казенных долларов. А учитывая обещание Трампа покончить с постоянным ростом госдолга США и стоимостью его обслуживания, деятельность Маска в роли радетеля государственной эффективности и должна была выявить бюджетные черные дыры. Внутренние резервы экономии. Образ Маска с бюджетным топором быстро стал мемом, а его решения многим в Вашингтоне буквально взрывали мозг.
Еще бы! Он ликвидировал знаменитое агентство по продвижению «американской мягкой силы» — USAID, которое считалось филиалом ЦРУ, отрезал от бюджета «Голос Америки» (организация признана иностранным агентом. — «ВМ»), уверив, что радио нынче не имеет никакого воздействия, а обходится дорого. Под вопросом оказалось и министерство образования. Но бюрократия никогда не сдается без боя. Даже записные консерваторы увидели в такой решимости признаки сдачи идеологических позиций. Уволенные сотрудники завалили суды исками. Свое неудовольствие выразили и европейские лидеры, увидевшие в деятельности бизнесмена тенденцию на ослабление прежних обязательств США. Противники обошли Маска с тыла и спровоцировали падение акций его любимой игрушки — компании Теsla. Возник риск бойкота его электромобилей.
К тому же Илон Маск недооценил искусство придворных интриганов, которые, видя постоянно изобретателя в Овальном кабинете Белого дома, стали распускать слухи о том, что он просто стремится подменять самого президента в принятии важнейших решений. Сыграли на ревности и болезненных амбициях Трампа, который, будучи и так под давлением, счел за благо не ссориться с «болотом». Маск объявил о возвращении в бизнес и поделился мечтами о покорении Марса. И уже успел покритиковать предложенный президентом бюджет, увидев в нем множество «жирных кусков». Но кого интересует частное мнение пусть и успешного бизнесмена?