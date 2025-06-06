На побережье Приморья появится реабилитационный центр для бойцов СВО

Кроме того, уже в этом году в Приморье откроется реабилитационное отделение для участников СВО на базе Владивостокской клинической больницы № 1. Там предусмотрено взаимодействие с протезно-ортопедическими организациями, сейчас ведётся капитальный ремонт помещений.