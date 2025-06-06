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На побережье Приморья появится реабилитационный центр для бойцов СВО

Комплекс примет ветеранов со всего Дальнего Востока, власти Приморья обеспечат инженерную инфраструктуру.

Качество жизни в вашем регионе
Источник: PrimaMedia.ru

В Приморье построят современный реабилитационный центр для участников специальной военной операции. Объект разместят на берегу бухты Лазурная во Владивостоке. Такое решение было принято по итогам встречи губернатора Олега Кожемяко с министром труда и социальной защиты РФ Антоном Котяковым в Москве 5 июня, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе правительства края.

По словам главы региона, проект уже получил одобрение. Власти Приморья возьмут на себя строительство инженерной инфраструктуры и подъездных дорог. Подписание соглашений планируется на сентябрь, а начало работ — на 2026 год.

Центр сможет принимать бойцов не только из Приморья, но и со всего Дальнего Востока.

Кроме того, уже в этом году в Приморье откроется реабилитационное отделение для участников СВО на базе Владивостокской клинической больницы № 1. Там предусмотрено взаимодействие с протезно-ортопедическими организациями, сейчас ведётся капитальный ремонт помещений.

В крае для ветеранов действуют меры индивидуального сопровождения по «зелёному коридору», а при необходимости оказывается медицинская помощь на дому.