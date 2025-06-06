Прокуратура контролирует ход ремонта дорог в Красноярске: выявлены задержки

Однако на семи ключевых участках работы ведутся с отставанием от графика. Задержки обнаружены на улицах Взлетная, Шумяцкого и Металлургов, где подрядчиком выступает ООО «УСК Сибиряк», а также на Академика Вавилова (ООО «Сибстройком») и улице Лесной (ООО «Промстройинвест»). Проблемы также наблюдаются на 2-й Хабаровской улице, где контракт был подписан 11 марта, а завершить работы планировалось к 11 мая. На данный момент выполнена лишь фрезеровка старого асфальта. Подрядчику уже вынесли представление.