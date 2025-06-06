Прокуратура контролирует ход ремонта дорог в Красноярске: выявлены задержки

В Красноярске прокуратура начала контроль за процессом ремонта дорог, который в настоящее время осуществляется на 46 объектах.
Основная часть работ выполняется в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». На данный момент уровень готовности составляет всего 32%, а объем финансирования из бюджета превысил 2,5 миллиарда рублей.
Однако на семи ключевых участках работы ведутся с отставанием от графика. Задержки обнаружены на улицах Взлетная, Шумяцкого и Металлургов, где подрядчиком выступает ООО «УСК Сибиряк», а также на Академика Вавилова (ООО «Сибстройком») и улице Лесной (ООО «Промстройинвест»). Проблемы также наблюдаются на 2-й Хабаровской улице, где контракт был подписан 11 марта, а завершить работы планировалось к 11 мая. На данный момент выполнена лишь фрезеровка старого асфальта. Подрядчику уже вынесли представление.
В пресс-службе прокуратуры сообщили, что состоялось рабочее совещание, посвященное соблюдению сроков и качеству ремонтных работ. В нем приняли участие представители городских администраций, правоохранительных органов и подрядных организаций. Для предотвращения нарушений качества и сроков исполнения контрактов всем руководителям подрядных организаций были даны официальные предостережения. Кроме того, прокуратура будет контролировать отбор образцов материалов и соблюдение антикоррупционного законодательства в процессе проведения ремонтных мероприятий.
После вмешательства прокуратуры строительные организации активизировали свои действия, а надзорное ведомство продолжит следить за соблюдением сроков и стандартов выполнения дорожных работ.
Ранее рассказывали, что Михаил Котюков проверил ход капитального ремонта обходной дороги в Емельяновском районе.