Милиция отреагировала на видео с якобы отравлением котов в Бресте. Подробности сообщили в пресс-службе УВД Брестского облисполкома.
Говорится, что в сети было опубликовано видео с участием женщины, которая во дворе дома, расположенного по улице Кирова в Бресте, якобы пытается отравить котов.
«Автор видео сделала преждевременные выводы и подписала ролик “Бабушки решили избавиться от бездомных котов. Помогите распространить”, — обратили внимание в милиции.
В пресс-службе уточнили, что указанная новость вызвала общественный резонанс, а также активную реакцию среди интернет-пользователей. Милиция оперативно отреагировала и стала устанавливать все детали случившегося.
Выяснилось, что 74-летняя женщина более 50 лет живет в многоквартирном доме на улице Кирова. Вместе с соседками она облагородила территорию во дворе, создали клумбы, в которых высадили цветы. Однако жители соседних домов во дворе стали подкармливать бездомных котов, что отразилось на клумбах с цветами.
«Жильцы дома неоднократно обращались с просьбой прекратить кормление и сбор кошек во дворе, однако реакций не последовало», — сказано в сообщении.
В милиции добавляют: пенсионерка почитала в интернете, что мазь Вишневского своим резким запахом отпугивает животных и решила обмазать канализационные люки около дома, где котам оставляли еду. Женщина рассчитывала, что животные перестанут захаживать во двор.
В Бресте милиция отреагировала на видео с пенсионеркой, которая якобы пытается отравить котов. Фото: телеграм-канал УВД Брестского облисполкома.
«Умысла на травлю котов у нее не было», — подчеркнули в милиции.
Сотрудники Московского РУВД Бреста проводят проверку по указанному факту.
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