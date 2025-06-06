В Бресте милиция отреагировала на видео с пенсионеркой, которая якобы пытается отравить котов

Выяснилось, что 74-летняя женщина более 50 лет живет в многоквартирном доме на улице Кирова. Вместе с соседками она облагородила территорию во дворе, создали клумбы, в которых высадили цветы. Однако жители соседних домов во дворе стали подкармливать бездомных котов, что отразилось на клумбах с цветами.