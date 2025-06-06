4 и 5 класс пожароопасности лесов ожидается в Иркутской области 7−9 июня

В Иркутской области 7 июня ожидается пожароопасность лесов четвертого класса, а 8−9 числа еще и пятый класс. В областном центре днем температура будет +26…+28 градусов, поэтому вероятность возникновения природных пожаров велика. Об этом КП-Иркутск рассказали ГУ МЧС России по Иркутской области.
— По области осадков не будет, лишь в северных и западных районах вероятен небольшой дождь. Температура ночью будет +3…+8 градусов, а днем потеплеет до +30. Лишь в северных и верхнеленских районах будут заморозки в ночные часы до −3 градусов, — сообщили в Иркутском гидрометцентре.
На Байкале также будет солнечно, но с порывами ветра до 15−17 метров в секунду. В такую погоду высок риск появления природных и техногенных пожаров, повреждение и гибель сельскохозяйственных растений.
Ранее КП-Иркутск рассказала, что в Ольхонском районе браконьер незаконно выловил 11 особей омуля.