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4 и 5 класс пожароопасности лесов ожидается в Иркутской области 7−9 июня

В некоторых районах сохранятся заморозки до 0…-3 градусов.

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Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутской области 7 июня ожидается пожароопасность лесов четвертого класса, а 8−9 числа еще и пятый класс. В областном центре днем температура будет +26…+28 градусов, поэтому вероятность возникновения природных пожаров велика. Об этом КП-Иркутск рассказали ГУ МЧС России по Иркутской области.

— По области осадков не будет, лишь в северных и западных районах вероятен небольшой дождь. Температура ночью будет +3…+8 градусов, а днем потеплеет до +30. Лишь в северных и верхнеленских районах будут заморозки в ночные часы до −3 градусов, — сообщили в Иркутском гидрометцентре.

На Байкале также будет солнечно, но с порывами ветра до 15−17 метров в секунду. В такую погоду высок риск появления природных и техногенных пожаров, повреждение и гибель сельскохозяйственных растений.

Ранее КП-Иркутск рассказала, что в Ольхонском районе браконьер незаконно выловил 11 особей омуля.