4 и 5 класс пожароопасности лесов ожидается в Иркутской области 7−9 июня

— По области осадков не будет, лишь в северных и западных районах вероятен небольшой дождь. Температура ночью будет +3…+8 градусов, а днем потеплеет до +30. Лишь в северных и верхнеленских районах будут заморозки в ночные часы до −3 градусов, — сообщили в Иркутском гидрометцентре.