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Зрелищный парад судов пройдет на Волге в Самаре 12 июня

В Самаре в колонне по Волге пройдут парусные и моторных яхты, катера, гидроциклы, теплоходы и гидросамолеты со всей страны.

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Источник: Комсомольская правда

В четверг, 12 июня, в Самаре пройдет парад судов на Волге, посвященный Дню России. Жители смогут увидеть парусные и моторных яхты, катера, гидроциклы, теплоходы и гидросамолеты со всей страны. Об этом сообщили в сообществе «РЕЧФЛОТ-63».

«Каждое судно-участник должно быть с поднятым флагом России. Наблюдать за парадом можно будет не только с воды, но и с самарской набережной. Парад будет проходить с 12:00 до 13:00», — рассказали в пресс-службе.

В 12:00 начнется торжественный проход судов на малой скорости вдоль Самары от буя № 55. Они пройдут вдоль речного вокзала до стрелки рек Волги и Самары, завершится маршрут у острова Голодный.

С 13:00 до 13:30 состоится открытие патриотического мероприятия, выступление почетных гостей и организаторов. С 13:40 до 19:00 запланирован праздничный концерт, выступление музыкантов, мастер-классы, ремесленный городок, анимация и пенная вечеринка для детей.