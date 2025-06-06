Зрелищный парад судов пройдет на Волге в Самаре 12 июня

В четверг, 12 июня, в Самаре пройдет парад судов на Волге, посвященный Дню России. Жители смогут увидеть парусные и моторных яхты, катера, гидроциклы, теплоходы и гидросамолеты со всей страны. Об этом сообщили в сообществе «РЕЧФЛОТ-63».
«Каждое судно-участник должно быть с поднятым флагом России. Наблюдать за парадом можно будет не только с воды, но и с самарской набережной. Парад будет проходить с 12:00 до 13:00», — рассказали в пресс-службе.
В 12:00 начнется торжественный проход судов на малой скорости вдоль Самары от буя № 55. Они пройдут вдоль речного вокзала до стрелки рек Волги и Самары, завершится маршрут у острова Голодный.
С 13:00 до 13:30 состоится открытие патриотического мероприятия, выступление почетных гостей и организаторов. С 13:40 до 19:00 запланирован праздничный концерт, выступление музыкантов, мастер-классы, ремесленный городок, анимация и пенная вечеринка для детей.