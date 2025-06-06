Самарцы и тольяттинцы назвали свои любимые заправки для окрошки в 2025 году

Жители двух крупнейших городов самарского региона поучаствовали в опросе, который провел портал SuperJob.
Тема опроса — окрошка. Вечная битва между квасом и кефиром в этот раз была разбавлена несколькими экзотическими вариантами.
Таким образом, окрошку на квасе любят 4 из 10 самарцев и тольяттинцев, кефир предпочитают 17% жителей областной столицы и 22% жителей Тольятти.
Помимо этого, некоторые участники опроса заявили, что вообще не любят окрошку, а кто-то назвал среди любимых заправок майонез, молочную сыворотку и воду с уксусом.
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