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Самарцы и тольяттинцы назвали свои любимые заправки для окрошки в 2025 году

Жители двух крупнейших городов самарского региона поучаствовали в опросе, который провел портал SuperJob.

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Жители двух крупнейших городов самарского региона поучаствовали в опросе, который провел портал SuperJob.

Тема опроса — окрошка. Вечная битва между квасом и кефиром в этот раз была разбавлена несколькими экзотическими вариантами.

Таким образом, окрошку на квасе любят 4 из 10 самарцев и тольяттинцев, кефир предпочитают 17% жителей областной столицы и 22% жителей Тольятти.

Помимо этого, некоторые участники опроса заявили, что вообще не любят окрошку, а кто-то назвал среди любимых заправок майонез, молочную сыворотку и воду с уксусом.

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