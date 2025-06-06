В Иркутской области более 8,5 тысяч человек пострадали из-за укусов клещей

В Приангарье отмечается увеличение случаев укусов клещей. По последним данным, с начала эпидемического сезона уже 8512 жителей региона обратились за медицинской помощью, в числе пострадавших 2015 детей. Об этом КП-Иркутск сообщили в Управлении Роспотребнадзора.
— Специалисты зафиксировали 32 случая болезни Лайма (боррелиоза), 22 случая клещевого энцефалита и четыре случая риккетсиоза — эти заболеваний передаются через укусы кровососов. Лабораторные исследования 6 660 собранных паукообразных показали, что 1 819 из них были заражены боррелиозом, 107 — энцефалитом, а 453 переносили другие инфекции. Важно помнить, что один клещ может быть переносчиком сразу нескольких заболеваний, — сообщают в пресс-службе Управления.
Для защиты населения в регионе проводятся специальные обработки территорий — на сегодняшний день обработано уже 2 953 гектара. Медики напоминают о необходимости соблюдать меры предосторожности: использовать защитные спреи, носить закрытую одежду при посещении лесов и парков, а после прогулок тщательно осматривать себя и детей. Если клещ все же укусил, важно как можно скорее обратиться за медицинской помощью.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в День города в Иркутске введут временные ограничения движения.