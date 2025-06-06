В Иркутской области более 8,5 тысяч человек пострадали из-за укусов клещей

Для защиты населения в регионе проводятся специальные обработки территорий — на сегодняшний день обработано уже 2 953 гектара. Медики напоминают о необходимости соблюдать меры предосторожности: использовать защитные спреи, носить закрытую одежду при посещении лесов и парков, а после прогулок тщательно осматривать себя и детей. Если клещ все же укусил, важно как можно скорее обратиться за медицинской помощью.