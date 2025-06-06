Почему новый туристический бренд Самарской области выглядит именно так?

Для привлечения внимания к богатой культуре и природным достопримечательностям Самарской области разработан свежий туристический бренд «Самара-450». Об этом рассказали в региональном минтуризма. В ведомстве объяснили, почему бренд выглядит именно так.
Данный визуальный стиль является уникальным инструментом позиционирования региона, направленным на формирование четкого и запоминающегося образа как для местных жителей, так и для приезжающих гостей.
Название «450» выбрано неслучайно: оно символизирует приближающийся юбилей города Самары, отмечающего своё 450-летие в 2036 году.
Туристический брендинг стал важным этапом предварительной подготовки к празднованию знаменательной даты, подчеркивающим исторические корни региона и делая его привлекательным местом для путешествий.
Концептуальная основа бренда базируется на метафорическом образе пазла, каждая деталь которого символизирует различные аспекты региона: культура, природа, промышленность, гастрономия, семья и спорт.
Подобный подход создаёт пространство для индивидуальных маршрутов, приглашая туристов самим собрать уникальную картинку своего пребывания в Самарской области.
Каждый элемент логотипа «Самара-450» продуман и несёт глубокий смысл: — Образ крыльев заимствован у монумента Славы, выражая чувство национальной гордости и уважения к исторической памяти.
Силуэт Волги выступает центральным элементом, объединяя прошлое и настоящее, становясь сердцем природного богатства региона.
Символ ладьи, традиционно ассоциирующийся с городом, расположен на великих просторах реки. Маяк становится знаком ориентации и руководством для любого путешественника.
Эмблема ракеты иллюстрирует научную мощь и технические достижения, которыми знаменит регион.
Цветовая гамма соответствует местным реалиям и ассоциативно связана с самыми яркими впечатлениями жителей: прохладные синие и голубые цвета передают дух Великой русской реки, теплая оранжевая и красная палитры напоминают живописные закатные виды, а нежные песчаные оттенки усиливают ощущение гармонии с природой, — пояснили чиновники.
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