Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Почему новый туристический бренд Самарской области выглядит именно так?

Свежий туристический бренд «Самара — 450» разработали, чтобы привлечь внимание к богатой культуре и природным достопримечательностям Самарской области. В региональном Минтуризма объяснили, почему он получился именно таким.

Качество жизни в вашем регионе
Источник: МК.RU Самара

Для привлечения внимания к богатой культуре и природным достопримечательностям Самарской области разработан свежий туристический бренд «Самара-450». Об этом рассказали в региональном минтуризма. В ведомстве объяснили, почему бренд выглядит именно так.

Данный визуальный стиль является уникальным инструментом позиционирования региона, направленным на формирование четкого и запоминающегося образа как для местных жителей, так и для приезжающих гостей.

Название «450» выбрано неслучайно: оно символизирует приближающийся юбилей города Самары, отмечающего своё 450-летие в 2036 году.

Туристический брендинг стал важным этапом предварительной подготовки к празднованию знаменательной даты, подчеркивающим исторические корни региона и делая его привлекательным местом для путешествий.

Концептуальная основа бренда базируется на метафорическом образе пазла, каждая деталь которого символизирует различные аспекты региона: культура, природа, промышленность, гастрономия, семья и спорт.

Подобный подход создаёт пространство для индивидуальных маршрутов, приглашая туристов самим собрать уникальную картинку своего пребывания в Самарской области.

Каждый элемент логотипа «Самара-450» продуман и несёт глубокий смысл: — Образ крыльев заимствован у монумента Славы, выражая чувство национальной гордости и уважения к исторической памяти.

Силуэт Волги выступает центральным элементом, объединяя прошлое и настоящее, становясь сердцем природного богатства региона.

Символ ладьи, традиционно ассоциирующийся с городом, расположен на великих просторах реки. Маяк становится знаком ориентации и руководством для любого путешественника.

Эмблема ракеты иллюстрирует научную мощь и технические достижения, которыми знаменит регион.

Цветовая гамма соответствует местным реалиям и ассоциативно связана с самыми яркими впечатлениями жителей: прохладные синие и голубые цвета передают дух Великой русской реки, теплая оранжевая и красная палитры напоминают живописные закатные виды, а нежные песчаные оттенки усиливают ощущение гармонии с природой, — пояснили чиновники.

Новости Самары и региона в оперативном режиме! Подписывайтесь на наш телеграм-канал! А также читайте наши материалы на Дзене.